احذر من أي شخص يغازلك عبر الإنترنت .. "فقد يفسد علاقتك"!

يستمتع الكثير من الناس بالمغازلة عبر الإنترنت، سواء كان ذلك في "إنستغرام" أو منصة أخرى، ويرون فيها بعض المرح غير المؤذي.

لكن دراسة جديدة حذرت من أن هذه التفاعلات التي تبدو بريئة قد تكون كارثية على علاقاتك.

وكشف باحثون من جامعة Reichman، كيف يمكن للمغازلة عبر الإنترنت أن تجعل شريكك الحالي أقل جاذبية في العالم الحقيقي.

وركزت الدراسات السابقة حول الخيانة الزوجية أو خصائص علاقة الزوجين.

ومع ذلك، حتى الآن، كان تأثير المغازلة عبر الإنترنت على العلاقات غير مدروس إلى حد كبير.

وقال البروفيسور غوريت بيرنباوم، الذي قاد الدراسة: "في الدراسة الحالية، اخترت التركيز على سلوك الخاطبين، وتقييم ما إذا كان الخاطب أكثر نشاطا في التعبير عن اهتمامه بفرد موجود بالفعل في العلاقة، أكثر قدرة على اختراق آليات الدفاع، ما يعرض للخطر جودة العلاقة واستقرارها".

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وأجرى الباحثون دراستين قام فيهما المشاركون المتورطون في علاقة عاطفية بالدردشة عبر الإنترنت مع شخص جذاب (عضو في فريق البحث).

وتجاذب نصف المشاركين في الدردشة بطريقة محايدة، بينما غازل النصف الآخر الباحثين عبر الدردشة عبر الإنترنت.

وفي الدراسة الأولى، طُلب من المشاركين تقييم مدى انجذابهم لشريكهم الحالي، بعد الدردشة مع الشخص الغريب. كما شاركوا في مهمة فحصت تصوراتهم اللاواعية لشريكهم.

وكشفت نتائج هذه الدراسة الأولى أن المشاركين الذين تعاملوا مع الباحثين رأوا شريكهم الحالي في ضوء أكثر سلبية - على المستويين الواعي واللاوعي.

وفي الدراسة الثانية، طُلب من المشاركين كتابة أول خيال جنسي يتبادر إلى أذهانهم بعد الدردشة مع الشخص الغريب.

وتم تحليل الأوهام من قبل قضاة مستقلين قاموا بفحص مستوى الرغبة التي تم التعبير عنها فيها تجاه كل من الشريك الحالي والغريب.

وكشف التحليل أنه عندما أجرى المشاركون محادثة لطيفة مع الشخص الغريب، كان من المرجح أن يتخيلوا عنهم أكثر من شريكهم الحالي.

وتأتي الدراسة بعد أن وجد البحث أن أفضل الأساليب تختلف باختلاف جنسك، حيث ترغب النساء في أن يكون الرجل مرحا وكريما.

وعلى الجانب الآخر، يفضل الذكور الضحك على نكاتهم، وفقا لباحثين في النرويج.

وقال ليف إدوارد أوتيسين كينير، الأستاذ في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: "يعتمد الأمر الأكثر فاعلية على جنسك وما إذا كان الغرض من المغازلة هو علاقة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد". وهو ينتمي إلى مجموعة بحثية تضم علماء من جامعة باكنيل في بنسلفانيا وجامعة ولاية نيويورك في أوسويغو.

المصدر: ديلي ميل