علماء روس ينقذون دبا قطبيا "عالق اللسان"!

نقلت السلطات الروسية فريقا من الأطباء البيطريين على طول الطريق من موسكو لإنقاذ دب قطبي في مستوطنة ديكسون النائية في القطب الشمالي يوم الخميس.

وعلق لسان أنثى الدب في علبة حليب مكثف، وكانت تتضور جوعا ببطء. وانتشر مقطع فيديو للدب اللاهث وراء المساعدة على شرفة منزل في ديكسون في روسيا هذا الأسبوع.

وقال ألكسندر ماكاركين، موظف المطار الذي سجل الفيديو، لوسائل الإعلام الروسية: "كان نصف لسانها عالقا في العلبة".

وسارت أنثى الدب إلى شرفة منزله، وحاول ماكاركين إزالة العلبة من فمها، والتقط اللحظة على كاميرا هاتفه المحمول.

وقام فريق من المتخصصين من حديقة حيوان موسكو برحلة طولها 2730 كيلومترا (1696 ميلا) إلى القطب الشمالي الروسي. وعند وصولهم يوم الخميس، قاموا بتهدئة الدب بسرعة وإزالة العلبة المعدنية بلطف من لسانها، الذي أصيب بجروح خطيرة. وتم بعد ذلك إعطاء الأنثى، التي أطلقوا عليها اسم "Monetka" (عملة)، حقنة لاستعادة قوتها، ونقلت جوا من ديكسون بواسطة مروحية.

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وقالت سفيتلانا راديونوفا، رئيسة وكالة إدارة الموارد الطبيعية الروسية Rosprirodnadzor، على قناتها في "تلغرام": "رصدنا الدب على بعد ثلاثة كيلومترات من مطار ديكسون. وتمكن المتخصصون لدينا من نقلها. وكانت نائمة في غضون عشر دقائق ونجحنا في إزالة العلبة. والآن تعالج طبيبة بيطرية لسانها الذي أصيب بجروح كثيرة".

وتبين أن أنثى الدب تبلغ من العمر حوالي عامين، وتزن أقل من 90 كغ. وقال ميخائيل ألشينتسكي، أحد الأطباء البيطريين الذين طاروا إلى ديكسون، إنها لم تستطع أن تأكل أو تشرب لأيام.

وأضاف: "اللسان تالف، ولكن من المرجح أن يتعافى لأن العضلات الأساسية لم تتأثر".

وأوضحت راديونوفا أن الخطة كانت تتمثل في إبقاء الدب مخدرا حتى يتم تضميد لسانها، ثم نقلها جوا بعيدا عن المدينة وتركها في البرية على بعد حوالي 60-100 كيلومتر، مع "ثلاثة أكياس من الأسماك" يمكن أن تأكلها حتى تصبح جيدة بما يكفي للصيد. وأضافت: "سنراقبها للتأكد من أنها بخير".

ونظمت Rosprirodnadzor حملة الإنقاذ، برئاسة كبير الأطباء البيطريين في حديقة حيوان موسكو، دميتري إيغوروف، في غضون يوم واحد من تصوير الفيديو. ولسوء الحظ، جعلهم الطقس السيئ ينتظرون لعدة ساعات في نوريلسك، أقرب مدينة رئيسية.

المصدر: RT