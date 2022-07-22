بنغلادش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب (فيديو)

حظرت السلطات في بنغلادش السفر على أسطح القطارات، ووُجهت أوامر لموظفي السكك الحديدية بتطبيق قرار الحظر الشامل على السفر على أسطح القطارات الصادر عن المحكمة العليا في بنغلادش.

وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك "بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا"، لافتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك الحديد في حال انتهاك القرار.

وأصدر القاضيان في المحكمة العليا، نظر الإسلام تالوكدر وخيزير حياة، الأمر كجزء من حملة للقضاء على الفساد في شركة السكك الحديدية في بنغلادش المملوكة للدولة.

واعتاد الأشخاص الأكثر فقرا في بنغلاديش، الصعود على أسطح العربات للسفر مجانا أو عندما تكون القطارات مزدحمة، خصوصا خلال الأعياد التي تشهد عودة عشرات الملايين من الناس للاحتفال في قراهم. وتُسجَّل باستمرار حالات وفاة لمسافرين بسبب السقوط أو الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة على شبكة السكك الحديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.

ويقبل موظفون في السكك الحديد الرشاوى للتغاضي عن صعود الركاب إلى الأسطح.

المصدر: يورونيوز