بيل غيتس يهنئ الهند!.. فما السبب؟

أشاد بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" والمتبرع الضخم لمنظمة الصحة العالمية مرة أخرى بالهند، على نجاحها في مواجهة جائحة "كوفيد-19".

وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن بلاده تجاوزت "الرقم الخاص" البالغ ملياري لقاح في حوالي 18 شهرا.

وغرّد غيتس يوم الثلاثاء، مهنئا الهند على "علامة فارقة أخرى": "نحن ممتنون لشراكتنا المستمرة مع مصنعي اللقاحات الهندية والحكومة الهندية للتخفيف من تأثير "كوفيد-19".

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ويوم الأحد، غرّد مودي: "الهند تصنع التاريخ مرة أخرى! تهانينا لجميع الهنود على تجاوز الرقم الخاص البالغ 200 كرور جرعة لقاح. فخور بأولئك الذين ساهموا في جعل قيادة التطعيم في الهند لا مثيل لها من حيث الحجم والسرعة. وأدى ذلك إلى تعزيز المعركة العالمية ضد "كوفيد-19"". (كرور: وحدة في نظام الترقيم جنوب آسيا تساوي عشرة ملايين).

وهذه ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها غيتس الهند لاستجابتها لـ "كوفيد-19". فبعد اجتماع مع وزير الصحة مانسوك ماندافيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في مايو، قال الملياردير إن "نجاح البلاد في حملة التطعيم واستخدام التكنولوجيا لدفع النتائج الصحية على نطاق واسع يقدم العديد من الدروس للعالم".

وكان غيتس شخصية رائدة في جهود التطعيم العالمية منذ بداية جائحة "كوفيد-19". وعلى الرغم من أنه ليس طبيبا، فقد اكتسبت آراؤه وزنا إضافيا بسبب دور مؤسسة غيتس كمانح رئيسي لمنظمة الصحة العالمية (WHO). كما أنها تستثمر المليارات في تطوير اللقاحات وتوزيعها.

كما اجتذب الملياردير تدقيقا بشأنه TED Talk لعام 2015 الذي حذر فيه من جائحة عالمية "لا مفر منها". وفي وقت سابق من هذا العام، نشر كتابا بعنوان "كيفية منع الوباء التالي"، والذي أشاد به رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. كما أنه يضغط من أجل إنشاء فريق عالمي للاستجابة للأوبئة والتعبئة (GERM) بميزانية سنوية لا تقل عن مليار دولار من شأنها أن تخطط لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

المصدر: RT