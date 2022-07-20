ما حقيقة حبة الرمان المحنطة التي عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون بمصر؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها لـ"حبة رمان محنطة عثر عليها في قبر توت عنخ آمون في مصر".

فما يظهر في الصورة هو عبارة عن إناء في شكل حبة رمان مصنوع من العاج ومعروض في المتحف المصري.

يبدو في الصورة حبة رمان لونها مائل إلى البني. وجاء في التعليق المرفق "حبة رمان محنطة عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون".

وبدأ انتشار هذه الصورة في العام 2019 وما زالت تحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وصدقها كثيرون.

AFP

إلا أن الادعاء بأن الصورة تعود لحبة رمان محنطة لا أساس له من الصحة.

فالبحث عن الصورة باستخدام محركات البحث يرشد إليها منشورة على مواقع على الإنترنت مع تعليقات تشير إلى أنها لإناء قديم مصنوع من العاج يعود للملك توت عنخ آمون وموجود في المتحف المصري.

AFP

وفي حديث الى وكالة "فرانس برس"، نفت المديرة العامّة للمتحف المصري صباح عبد الرازق ما يتم تداوله في المنشورات على أن حبة الرمان هذه محنطة.

وقالت إن ما يظهر في الصورة هو "إناء في شكل حبة رمان مصنوعة من العاج باللونين البني والرملي وارتفاعه ثمانية سنتيمترات".

وأضافت أن هذا الإناء "عثر عليه ضمن مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ أمون في وادي الملوك بمحافظة الأقصر".

وتابعت: "للإناء فتحة علوية مسننة وجسم منتفخ، وبدت عليه في الماضي زخرفات لكنها محيت مع مرور الزمن".

ولفتت إلى أن المصريين القدماء صنعوا نماذج فنية مثل الأواني والمزهريات في شكل حبات الرمان من مواد أخرى غير العاج، ومنها الفضة.

المصدر: "أ ف ب"