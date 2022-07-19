تقدير الأشياء الصغيرة في الحياة يساهم في تحسين جودتها وفهم معناها

أشارت ورقة بحثية أن تقدير الجمال الجوهري في لحظات الحياة اليومية يمكن أن يساهم في حياة أكثر وضوحا، وذات قيمة ومعنى أكبر.

قال الأستاذ في قسم علم النفس والدماغ بجامعة تكساس إيه آند إم، جوشوا هيكس من خلال بحث نشر في Nature Human Behavior إن هذا قد يكون عاملا غير معروف سابقا مرتبطا بإدراك المعنى.

وأضاف:"قد لا يتعلق الأمر بما إذا كنت مهما في المخطط الكبير للأشياء، لكننا أظهرنا أن الأشخاص الذين يقدرون الأشياء الصغيرة، مثل فنجان القهوة في الصباح أو الانتباه في المحادثات مع الآخرين، يميلون إلى امتلاك حس عال لمعنى الحياة".

يدرس هيكس علم النفس الوجودي، ببساطة إنه يهدف إلى فهم "الأسئلة الكبيرة" في الحياة، ويصف تركيزه الأساسي على أنه تجربة الحياة "دراسة شعور الناس الذاتي بأن لحياتهم معنى".

يتفق العلماء مثل هيكس بشكل عام على أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية لوجود ذي معنى ذاتي: التماسك، أو الشعور بأن حياة المرء منطقية، امتلاك أهداف واضحة وطويلة الأجل والشعور بالهدف، والأهمية الوجودية، وهو الاعتقاد بأن أفعال المرء مهمة للآخرين.

ما يجادل به هيكس وزملاؤه في بحثهم الأخير هو أن تقدير وإيجاد قيمة في التجارب، يشار إليه باسم التقدير التجريبي، هو المسار الأساسي الرابع نحو إيجاد معنى في الحياة.

قاس الباحثون هذا العامل من خلال سؤال المشاركين في الدراسة عن مدى قوتهم في التعرف على العبارات المرتبطة بإيجاد الجمال في الحياة وتقدير مجموعة متنوعة من التجارب.

وطُلب منهم أيضا أن يتذكروا الحدث الأكثر أهمية في الشهر الماض ، من بين أسئلة أخرى بهدف قياس التقدير التجريبي، وصف هيكس هذه السلسلة من التجارب في مقالة حديثة شارك في تأليفها لمجلة Scientific American.

في كل حالة أكدت النتائج النظرية الأصلية القائلة بأن تقدير اللحظات الصغيرة يمكن أن يصنع حياة أكثر وضوحا، على سبيل المثال أفاد المشاركون الذين تم تكليفهم بمشاهدة سلسلة من فيديوهات الطبيعية الخلابة التي تم تسجيلها من خلال إنشاء موسيقى آلية ببطء من الفيلم الوثائقي "كوكب الأرض" في بي بي سي بمشاعر تقدير أكبر من أولئك الذين شاهدوا فيديو تعليميا عن الأعمال الخشبية مدته دقيقتان.

قال هيكس إن البحث بدأ في وقت مبكر من جائحة COVID-19، عندما تم عزل الناس في المنزل وفي بعض الحالات غير قادرين على تحقيق أهدافهم، وقال إن مسألة ما إذا كان الناس ما زال بإمكانهم تجربة إحساس عال بالمعنى خلال تلك الظروف كانت ذات أهمية كبيرة، ولا تزال مهمة في عصر ما بعد الحجر الصحي.

وأضاف إن فهم المكونات الرئيسية التي تساهم في المعنى في الحياة يمكن أن يساعد الباحثين في البحث عن تدخلات لأولئك الذين يشعرون أن حياتهم تفتقر إلى المعنى.

أردف هيكس إن الأشخاص الذين لديهم أنواع شخصية معينة قد يكونون أفضل في ممارسة اليقظة والتعرف على الجمال الجوهري، لكن هذا لا يعني أن الجميع لا يمكنهم تنمية هذه المهارة، وقال إنه لتقدير الأشياء الصغيرة في عالم سريع الخطى، يحتاج الناس فقط إلى الإبطاء.

وختم قائلا : "المعنى في كل مكان حولنا عندما نتمكن من تجربة الجمال الطبيعي في العالم، يمكن أن يكون الجمال في وجه شخص آخر، أو الطعام الذي نأكله أو الأغاني التي نستمع إليها، في الوقت الحالي، بما أن الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي منتشرة بشكل كبير أعتقد أن هذه الأشياء تنتقص من إحساسنا بالمعنى، يمكن أن تكون هذه الأشياء مسلية، ولكن الكثير منها يمكن أن يصرف الانتباه عما هو حقيقي، مثل الجمال الطبيعي".

المصدر: ميديكال اكسبرس