 
مباشر

تصفية 6 أسود هربت من محمية صيد وزرعت الرعب في جنوب إفريقيا

متفرقات

تصفية 6 أسود هربت من محمية صيد وزرعت الرعب في جنوب إفريقيا
Gettyimages.ru
هربت من محمية.. تصفية 6 أسود زرعت الرعب في جنوب إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg1t

قتلت السلطات في جنوب إفريقيا ستة أسود هربت من محمية للصيد وروعت السكان في المناطق المجاورة، حسب الأجهزة المعنية بالحياة البرية يوم الاثنين.

وأوضحت السلطات أن حراسا في مقاطعة كوازولو - ناتال في شرق البلاد قتلوا الأسود الجمعة بعدما احتج السكان على عدم قدرتهم على السير بأمان في الليل.

وقال موسى منتامبو الناطق باسم محمية "ايزيمفيلو كيه زد إن" للحياة البرية في بيان: "كان الغضب يتصاعد فيما كانت هناك مخاوف من أن الأسود لم تعد تخاف من البشر".

وأضاف أن الأسود قتلت ست أبقار على الأقل ولم تعد تهرب عند رؤيتها بشرا وبدلا من ذلك كانت تسير نحوهم.

وعالميا، يتناقص عدد الأسود التي تعيش في البرية لكن في جنوب إفريقيا تتنامى أعدادها وقد وصلت إلى 3500 أسد، وفقا لجمعيات معنية بالحياة البرية.

تصفية 6 أسود هربت من محمية صيد وزرعت الرعب في جنوب إفريقيا
/ iol.co.za
تصفية 6 أسود هربت من محمية صيد وزرعت الرعب في جنوب إفريقيا
/ iol.co.za

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا