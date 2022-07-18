تصفية 6 أسود هربت من محمية صيد وزرعت الرعب في جنوب إفريقيا

قتلت السلطات في جنوب إفريقيا ستة أسود هربت من محمية للصيد وروعت السكان في المناطق المجاورة، حسب الأجهزة المعنية بالحياة البرية يوم الاثنين.

وأوضحت السلطات أن حراسا في مقاطعة كوازولو - ناتال في شرق البلاد قتلوا الأسود الجمعة بعدما احتج السكان على عدم قدرتهم على السير بأمان في الليل.

وقال موسى منتامبو الناطق باسم محمية "ايزيمفيلو كيه زد إن" للحياة البرية في بيان: "كان الغضب يتصاعد فيما كانت هناك مخاوف من أن الأسود لم تعد تخاف من البشر".

وأضاف أن الأسود قتلت ست أبقار على الأقل ولم تعد تهرب عند رؤيتها بشرا وبدلا من ذلك كانت تسير نحوهم.

وعالميا، يتناقص عدد الأسود التي تعيش في البرية لكن في جنوب إفريقيا تتنامى أعدادها وقد وصلت إلى 3500 أسد، وفقا لجمعيات معنية بالحياة البرية.

المصدر: أ ف ب