 
مباشر

الكعكة نجت.. موجة كبيرة تفسد حفل زفاف في هاواي (فيديو)

متفرقات

الكعكة نجت.. موجة كبيرة تفسد حفل زفاف في هاواي (فيديو)
الكعكة نجت.. موجة كبيرة تفسد حفل زفاف في هاواي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg1h

تداول مغردون مقطع فيديو لعرس جرت الرياح فيه بما لا تشتهي سفن مدعويه، بعد أن اجتاحت موجة كبيرة الزفاف في ولاية هاواي الأمريكية.

وأفسدت مياه البحر زينة الحفل وبللت الزوار الذين قابلوا ذلك بالضحك.

وذكرت شبكة "CBS" الأمريكية أن الموجة الكبيرة حطمت حفل الزفاف فيما نجت الكعكة، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وتعتبر ولاية هاواي الأمريكية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أمريكا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا