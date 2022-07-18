الكعكة نجت.. موجة كبيرة تفسد حفل زفاف في هاواي (فيديو)

تداول مغردون مقطع فيديو لعرس جرت الرياح فيه بما لا تشتهي سفن مدعويه، بعد أن اجتاحت موجة كبيرة الزفاف في ولاية هاواي الأمريكية.

وأفسدت مياه البحر زينة الحفل وبللت الزوار الذين قابلوا ذلك بالضحك.

وذكرت شبكة "CBS" الأمريكية أن الموجة الكبيرة حطمت حفل الزفاف فيما نجت الكعكة، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وتعتبر ولاية هاواي الأمريكية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أمريكا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.

A big wave (literally) crashed a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported — and the cake survived. pic.twitter.com/5njvOKLDBX — CBS News (@CBSNews) July 18, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + "تويتر"