القلق اضطراب قد يورثه الآباء لأبنائهم

خلصت إحدى الدراسات إلى أن القلق قد يكون اضطرابا يورّثه الآباء للأبناء، وأن أبناء المصابين بهذا الاضطراب، أكثر عرضة للإصابة به.

ذكرت الباحثة الدكتورة باربرا بافلوفا من جامعة دالهوزي في هاليفاكس ووزملاؤها في JAMA Network Open أن احتمالية إصابة الأطفال بتشخيص اضطراب القلق خلال حياتهم كانت أعلى بثلاث مرات تقريبا عندما يعاني أحد الوالدين من نفس الجنس من القلق أيضا ولكن لوحظ "عدم وجود ارتباط مهم" عندما يشعر أحد الوالدين من الجنس الآخر بالقلق.

يبدو أيضا أن الارتباط بين نفس الجنس أعلى في العلاقات بين الأم وابنتها مقارنة بعلاقات الأب والابن، بالإضافة إلى ذلك كان الأطفال الذين يعيشون مع والد من نفس الجنس غير متأثرين بالقلق أقل عرضة بنسبة 62٪ لتشخيص الاضطراب، مما دفع الباحثين إلى اقتراح أن "مشاركة الأسرة مع الأب دون قلق قد تحمي الأطفال، وخاصة الأبناء، من القلق.

تعد اضطرابات القلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا، حيث تؤثر على أكثر من 40 مليون بالغ في الولايات المتحدة وفقا للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI)

تقترح مجموعة بافلوفا عوامل بيئية، مثل نمذجة سلوكيات الوالدين والتعلم غير المباشر، وهي طريقة للتعلم حيث يتعلم الناس من خلال مراقبة سلوك الآخرين. يمكن أن يحمي علاج القلق لدى الوالدين الأطفال من الإصابة بالقلق.

وجدت الدلائل أيضا أن "العلاجات السلوكية المعرفية فعالة لتقليل احتمالية ظهور القلق والحفاظ عليه عند الأطفال الصغار الذين يعانون من التثبيط السلوكي".

وكتب الباحثون:"نظرا لأن اضطرابات المزاج تبدأ عموما في وقت متأخر من الحياة مقارنة باضطرابات القلق، لم نتمكن من إثبات العلاقة بين الاضطرابات النفسية للوالدين وظهور اضطرابات المزاج عند الأطفال، لم نجمع بشكل منهجي بيانات عن اضطرابات القلق الحالية لدى الوالدين، وبالتالي لا يمكننا التوصل إلى أي استنتاجات حول ما إذا كان تعافي الوالدين من اضطراب القلق يقلل من خطر إصابة أطفالهم باضطراب القلق".

وشملت الدراسة المقطعية خارج كندا ما يقرب من 400 من الآباء بمتوسط ​​عمر 41 عاما وأطفالا بمتوسط ​​عمر 10 سنوات، ما يقرب من 90 في المائة من الآباء من البيض وحوالي نصف الأمهات وربع الآباء يعانون من اضطرابات القلق.

خلص الباحثون أيضا إلى أن الدراسات المستقبلية يجب أن تجمع بيانات حول انتقال اضطرابات القلق المرتبطة بالجنس و"ما إذا كان تعافي الوالدين من اضطرابات القلق يمنع ظهور اضطرابات القلق في ذريتهم أو الحفاظ عليها".

المصدر:fortune