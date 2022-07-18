بالصورة.. محافظة العاصمة السورية: الأسد الدمشقي بصحة جيدة

أكدت محافظة العاصمة السورية أن صورة الأسد المتداولة في الإنترنت والتي زعم أنها التقطت في حديقة العدوي بدمشق مفبركة وقديمة.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة "الوطن" أن صورة متداولة لأسد قيل إنه في حديقة العدوي بدمشق، في مواقع التواصل الاجتماعي داخل سوريا وخارجها، كانت أثارت جدلا حول حالته الصحية.

وفي رد على الشائعات، أفيد بأن محافظة دمشق في حسابها على موقع "فيسبوك" أكدت "أن الصورة مفبركة وقديمة، وهي منشورة في صفحات أجنبية على أنها بالهند وكذلك صفحات عربية.

ونشرت المحافظة صورة للأسد الموجود في حديقة العدوي وهو بصحة جيدة وسليمة، مهيبة في الوقت نفسه "بأصحاب الصفحات التأكد من المصدر قبل نشر أي صورة مجهولة المصدر".

المصدر: الوطن أون لاين