بعد الجدل الكبير.. نجل وزير الداخلية التونسي يعلق على حيازته جوازا دبلوماسيا

أثارت صورة نجل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وهو يحمل جوازا دبلوماسيا في أحد المطارات جدلا كبيرا داخل البلاد، حيث اعتبر كثيرون أنه لا يحق له امتلاك جواز دبلوماسي.

وعلق نجل وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأنه حصل على الجواز بالقانون.

يشار إلى أن تدوينة ابن وزير الداخلية أثارت تعليقات عدة ودعوات لمحاسبة والده بل وإقالته من مهامه، معتبرين أن ما حدث من وجهة نظرهم خرق جسيم وتعد على هيبة الدولة.

نجل #وزير_الداخلية توفيق شرف الدين يتحصل على جواز سفر دبلوماسي ....و يثير غضب #التونسيينhttps://t.co/3wpnBIZ0uP — Arabesque.tn (@arabesque_tn) July 16, 2022

إبن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يحمل جواز سفر دبلوماسي !! و القطيع يبرر ذلك و يدعي أن القانون يمنح إبن وزير الداخلية حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي



- سحبوا جواز سفر منصف المرزوقي الدبلوماسي و منحوا فرخ الوزير pic.twitter.com/zbhU23p8YE — درة السيد (@DorraEssayed) July 16, 2022

جواز سفر ديبلوماسي لابن وزير الداخلية توفيق شرف الدين#الانقلاب_هو_الفسادpic.twitter.com/106ekMJfRU — تونس الغد (@alghad_tunisia) July 16, 2022

المصدر: nessma.tv