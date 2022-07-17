 
مباشر

بعد الجدل الكبير.. نجل وزير الداخلية التونسي يعلق على حيازته جوازا دبلوماسيا

متفرقات

بعد الجدل الكبير.. نجل وزير الداخلية التونسي يعلق على حيازته جوازا دبلوماسيا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfmf

أثارت صورة نجل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وهو يحمل جوازا دبلوماسيا في أحد المطارات جدلا كبيرا داخل البلاد، حيث اعتبر كثيرون أنه لا يحق له امتلاك جواز دبلوماسي.

وعلق نجل وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأنه حصل على الجواز بالقانون.

يشار إلى أن تدوينة ابن وزير الداخلية أثارت تعليقات عدة ودعوات لمحاسبة والده بل وإقالته من مهامه، معتبرين أن ما حدث من وجهة نظرهم خرق جسيم وتعد على هيبة الدولة.

بعد الجدل الكبير.. نجل وزير الداخلية التونسي يعلق على حيازته جوازا دبلوماسيا

المصدر: nessma.tv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا