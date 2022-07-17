مهندس بوكالة "ناسا" يكشف حقيقة "وجود علبة سجائر مصرية على سطح القمر" (صورة + فيديو)

تم خلال الأيام الماضية وخاصة بعد الكشف عن صور تلسكوب "جيمس ويب"، تداول منشور حول "تصوير وكالة "ناسا" علبة سجائر مصرية من نوع "كليوباترا" على سطح القمر تعود للثمانينات".

العثور على علبة سجائر كليوباترا مصري على سطح المريخ



كشفت صورة التقطتها مركبة #برسيفرنس التابعة لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ وعند البحث تبين انه ورق ولكن اكتشف العلماء ان الجسم مكون من علبة سجائر مصرية وتصميم العلبة من الثمانينات

🔴 والصورة التقطتها حدى كاميرات تجنب pic.twitter.com/qlmIZvnbaE — Dalia Ebrahim (@DaliaEb02210246) July 16, 2022

وقابل لؤي البسيوني المهندس بوكالة "ناسا" هذا الخبر بالضحك، وقال: "يمكن المصريين على السوشيال ميديا أرسلوا علبة سجائر للمريخ ونحن لا ندري".

وأضاف في سياق آخر أن الصور التي التقطتها وكالة "ناسا" بتليسكوب "جيمس ويب" ستغير علم الفلك.

وأكد أن ما يحدث سيمثل ثورة في وصول العلماء لأجرام بعيدة بطريقة لم تكن مسموحة من قبل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية