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مهندس بوكالة "ناسا" يكشف حقيقة "وجود علبة سجائر مصرية على سطح القمر" (صورة + فيديو)

متفرقات

مهندس بوكالة
Gettyimages.ru
سطح القمر
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تم خلال الأيام الماضية وخاصة بعد الكشف عن صور تلسكوب "جيمس ويب"، تداول منشور حول "تصوير وكالة "ناسا" علبة سجائر مصرية من نوع "كليوباترا" على سطح القمر تعود للثمانينات".

وقابل لؤي البسيوني المهندس بوكالة "ناسا" هذا الخبر بالضحك، وقال: "يمكن المصريين على السوشيال ميديا أرسلوا علبة سجائر للمريخ ونحن لا ندري".

وأضاف في سياق آخر أن الصور التي التقطتها وكالة "ناسا" بتليسكوب "جيمس ويب" ستغير علم الفلك.

وأكد أن ما يحدث سيمثل ثورة في وصول العلماء لأجرام بعيدة بطريقة لم تكن مسموحة من قبل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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