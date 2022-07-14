يشكل خطرا أمنيا.. تغريم فتاة في أستراليا بسبب بقايا شطيرة (صور + فيديو)

فرضت السلطات الأسترالية غرامة قدرها 1800 دولار أمريكي على فتاة وصلت إلى البلاد، وكانت تحمل بقايا شطيرة لم تتمكن من إطلاع الجمارك الأسترالية على طبيعة محتواها.

وقالت التيك توكر جيسيكا لي، 19 سنة، إنها تعرضت لغرامة شديدة لفشلها في الإفصاح عن مكونين لموظفي الجمارك بعد عودتها إلى أستراليا من رحلة إلى أوروبا.

وأفادت بأنها لم تدرك أنه كان عليها تضمين الساندويش في البيانات عندما ملأت بيانها الجمركي.

واشترت جيسيكا لي الساندويتش من مطار سنغافورة، قبل سفرها إلى أستراليا، وأكلت نصفه قبل الصعود للرحلة الجوية، واحتفظت بالنصف الأخر داخل حقيبتها بالطائرة.

وعند وصولها إلى أستراليا تلقت نموذج إعلان بغرامة قدرها 2664 دولارا أستراليا، بما يعادل حوالي 1800 دولار أمريكيا، لسفرها حاملة "عناصر تشكل مخاطر بيولوجية لم يتم الإفصاح لسلطات المطار".

وكانت المسافرة تحمل في حقيبتها "بقايا الساندوتش" التي تحمل قطع من "الدجاج والخس"، ولم تفصح عن ذلك لسلطات المطار.

وفضلا عن الغرامة، يمكن أن يتعرض المسافر الذي يفشل في التصريح عن العناصر التي قد تشكل "مخاطر أمنية بيولوجية" عند دخوله أستراليا إلى إجراءات عقوبة مدنية وحتى مقاضاته بتهمة جنائية.

ويجوز للحكومة الأسترالية أيضا إلغاء تأشيرة المسافر ورفض دخوله إلى البلاد، حسب ما نقلته "نيوزويك" عن قوة الحدود الأسترالية.

المصدر: وسائل إعلام أسترالية + "نيوزويك"