"مرورا بقناة السويس".. قناديل البحر تجتاح الساحل اللبناني بالآلاف (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أعداد كبيرة من قناديل البحر في طريقها إلى السواحل اللبنانية، ما أثار هلع المواطنين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق "اجتياح" الآلاف من قناديل البحر للساحل اللبناني.

فيديو من الجو يُظهر كَمّ هائل من قناديل البحر تغزو الشواطئ في لبنان 🦑 pic.twitter.com/MkUnBuAS3z — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) July 10, 2022

وفي هذا الصدد، أوضح مدير المركز الوطني لعلوم البحار، ميلاد فخري، قائلا: "ما يحصل أمر طبيعي يحدث سنويا في هذا الوقت، إذ تأتي أعداد كبيرة من قناديل البحر مع تيارات المياه القادمة من البحر الأحمر مرورا بقناة السويس، وتبقى على الشواطئ اللبنانية حتى منتصف شهر أغسطس تقريباً"، مشيرا إلى أن "نوع القناديل هو نفسه الذي يأتي إلى لبنان كل عام، وأعراض لسعته نفسها، وبالتالي ما من خطر جديد ولا داعي للهلع".

المصدر: RT + "النهار"