أردني يبيع كليته مقابل 12 ألف دولار ووعد بفرصة عمل خليجية

أدانت محكمة أردنية مواطنا بجرم "التبرع بالعضو مقابل بدل مادي"، وحكمت عليه غيابيا بالسجن سنة.

كما أدانت اثنين آخرين بجرم "التحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح"، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة 8 أشهر والرسوم.

موقع "خبرني" الأردني ذكر أن الحكم جاء بعدما ثبت للمحكمة، من خلال المعلومات الواردة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بقيام المشتكى عليه (محمد) بالسفر إلى تركيا وبيع كليته هناك مقابل 12 ألف دولار أمريكي.

وأشار إلى أن المشتكى عليه قال إنه كان يعاني من ضائقة مالية، وإنه شاهد عبر "فيسبوك" إعلانا في صفحة باسم "زراعة الكلى في تركيا"، ومضمونه أنه مطلوب متبرعون من جنسيات عربية، وقد قام بالتواصل مع صاحب المنشور، ثم سافر إلى أنقرة، حيث باع كليته للمشتكى عليها (أميرة).

وحسب ما ورد عن مركز "إحقاق" للمحاماة، فإن زوج المشتكى عليها، وشقيقها، ساعدا المتبرع في تقديم الأوراق اللازمة للجنة الطبية هناك، ثم وعداه بأنهم سيقومون بالعثور له على عمل في سلطنة عُمان.

يذكر أن "قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان" وضع شروطا لنقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر، وأهمها أنه لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح، وأن يخضع المتبرع لفحص طبي يؤكد أن نقل العضو لا يشكل خطرا على حياته.

ويفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار.

المصدر: موقع "خبرني"