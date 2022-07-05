مصر.. "القومية للأنفاق" تعتذر لفنان روسي

قدمت "الهيئة القومية للأنفاق" في مصر اعتذارها لفنان روسي، وقالت إنها لم تكن على دراية باستخدام تصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحاته في مترو أنفاق القاهرة.

وجاء في بيان أن "الهيئة القومية للأنفاق"، وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو، أن "الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر "الثالث"، تابعت عن كثب ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث".

وأوضح البيان أنه تم التعاقد مع وكالة "استوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والي لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر، وتم إدراج بند ملزم قانونيا ينص على أن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وأكد البيان أن الهيئة أو الشركة لم تكونا "على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل".

وقدمت الشركة اعتذارها للفنان التشكيلي الروسي "جورجي كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدين احترامهم الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها.

وأشار البيان إلى أنه تتم حاليا دراسة "الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "اّر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات، وعليه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني".

المصدر: "مصراوي"