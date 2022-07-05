عرض هيكل عظمي لديناصور عمره 76 مليون عام في مزاد بنيويورك (فيديو)

من المقرر أن يعرض هيكل عظمي متحجر لأحد أقرباء التيرانوصوروس ركس (التيرانوصور الملك) الذي سكن الأرض قبل حوالي 76 مليون سنة، في مزاد بنيويورك هذا الشهر.

وأعلنت دار "سوذبيز" يوم الثلاثاء أن الهيكل العظمي لجورجوسورس (السحلية المروعة) من شأنه أن يسلط الضوء على مزاد "سوذبيز" للتاريخ الطبيعي المزمع في 28 يوليو.

وكان جورجوسورس من آكلات اللحوم الرئيسية التي عاشت فيما يعرف الآن بغرب الولايات المتحدة وكندا خلال أواخر العصر الطباشيري، وقد سبقت قريبها التيرانوصوروس ركس بعشرة ملايين سنة.

وقالت "سوذبيز" إن الهيكل الذي يتم بيعه اكتشف عام 2018 في تشكيل نهر جوديث بالقرب من مدينة هافر بولاية مونتانا الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع الهيكل حوالي 3 أمتار وطوله 6.7 متر.

وأوضحت دار المزادات أن جميع الهياكل العظمية الأخرى المعروفة للجورجوسورس موجودة في مجموعات المتاحف، ما يجعل هذه العينة الوحيدة المتاحة للملكية الخاصة.

وتتوقع "سوذبيز" بيع الأحفورة مقابل سعر يتراوح بين 5 ملايين و8 ملايين دولار.

Measuring 10 feet tall and 22 feet long, meet the first ever #Gorgosaurus skeleton to be offered at auction. 🦖



Watch as our #Dinosaur is put together in our #SothebysNewYork galleries, open for viewing 21 July ahead of its sale in our #GeekWeek auction 28 July. pic.twitter.com/dqR9oIUh16 — Sotheby's (@Sothebys) July 5, 2022

المصدر: أ ب