إعلام: إغلاق مقاه في إيران استقبلت غير المحجبات

أغلقت السلطات الإيرانية 3 مقاه في مدينة قم المقدسة استقبلت النساء غير المحجبات، حسبما أوردت صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة "همشهري" التي تصدرها بلدية طهران، عن بيان للحرس الثوري الإيراني أن "ثلاثة مقاهٍ أغلقت في قم بسبب الانتهاكات العديدة (للقانون)، لا سيما بسبب عدم وضع النساء للحجاب".

وأضافت الصحيفة أن "الشرطة استدعت أصحاب المقاهي قبل بدء الإجراءات القانونية".

وكانت وسائل إعلام ايرانية ذكرت في يونيو الماضي أن الشرطة اعتقلت فتيات نزعن حجابهن خلال تجمع رياضي في مدينة شيراز الجنوبية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات التي فرضت منذ 1979، حين قامت "الثورة الإسلامية" في البلاد.

المصدر: "أ ف ب"