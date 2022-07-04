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ناشط بيئي يمنع الأمريكي جوي شستنوت من تكرار رقمه القياسي في التهام الهوت دوغ

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ناشط بيئي يمنع الأمريكي جوي شستنوت من تكرار رقمه القياسي في التهام الهوت دوغ
Gettyimages.ru
جوي شستنوت
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منع ناشط بيئي الأمريكي جوي شستنوت من تحقيق الرقم القياسي العالمي الذي سجله سابقا في مسابقة أكل الهوت دوغ في نيويورك، حيث تناول 63 قطعة فقط في 10 دقائق، بينما أكل 76 العام الماضي.

وخلال المسابقة السنوية، قفز ناشط بيئي على المسرح ودفع شستنوت بعيدا والذي كان يأكل الهوت دوغ.

إلا أن صاحب الرقم القياسي عاد وطرد الناشط، إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت.

ولم يتمكن شستنوت من تحطيم الرقم القياسي الذي حققه عام 2021 عن 76 قطعة هوت دوغ.

وتقام مسابقة Nathan's الشهيرة لأكل الهوت دوغ سنويا في مدينة نيويورك في 4 يوليو،  يوم استقلال الولايات المتحدة.

وأقيمت أول مسابقة عام 1916 عندما تناول الأيرلندي جيم مولين 13 قطعة هوت دوغ في 12 دقيقة، ومنذ ذلك الحين لم تقام المسابقة خلال الحرب العالمية الثانية فقط.

 

وفاز شستنوت بالمسابقة في الأعوام 2007 و 2009 و 2013 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021.

المصدر: "نوفوستي" 

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