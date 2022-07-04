أمريكية تلتهم 40 هوت دوغ في عشر دقائق

حصلت الأمريكية ميكي سودو على لقبها الثامن في مسابقة أكل الهوت دوغ للمرأة، حيث احتلت مكانها مرة أخرى على عرش الأكل التنافسي بعد أن ابتعدت عن المسابقة بسبب حملها العام الماضي.

وعادت مسابقة "Nathan's Hot Dog Eating Contest" المشهورة عالميا في الرابع من يوليو، بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، وكانت سودو هي الفائزة في جميع مسابقة السيدات منذ عام 2014، ومع ذلك، في عام 2020، لم تشارك في المسابقة بسبب الحمل.

وأكلت الفتاة البالغة من العمر 36 عاما 40 هوت دوغ في 10 دقائق، متخلفة عن رقمها القياسي لعام 2020 البالغ 48.5 هوت دوج.

وأقيمت أول مسابقة في عام 1916 عندما تناول الأيرلندي جيم مولين 13 نقانقا في 12 دقيقة، ويزعم أنه فعل ذلك بجرأة، منذ ذلك الحين، أقيمت المسابقة بانتظام ولم تنقطع إلا خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 2011، قرر المنظمون إقامة بطولة منفصلة للسيدات، حيث بدأت المسابقة تكتسب شعبية بين السيدات.

المصدر: نوفوستي