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آمبر هيرد تطالب بإلغاء قرار المحكمة في قضية جوني ديب

متفرقات

آمبر هيرد تطالب بإلغاء قرار المحكمة في قضية جوني ديب
AFP
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رفعت الممثلة آمبر هيرد دعوى قضائية لإلغاء قرار المحكمة في قضية الممثل جوني ديب بسبب هيئة المحلفين.



وطلبت آمبر توضيح المعلومات حول المحلفين، وفقا لممثليها، بدعوى أن البيانات المتعلقة بأحد أعضاء هيئة المحكمة قد تكون "غير موثوقة، إذ يبدو أن المحلف رقم 15 ولد في عام 1970 وليس عام 1945 كما ذكرت الأطراف وألمحت إليها، بما في ذلك السيدة هيرد".

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وجاء هذا بعدما أصدرت هيئة محلفين أمريكية قرارا يدين الممثلة آمبر هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق جونى ديب من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

يشار إلى أن دعوى آمبر الجديدة قد تؤدي إلى إلغاء الحكم الصادر بحقها، وإعادة محاكمتها من جديد.

المصدر: تاس 

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