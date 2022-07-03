نجاة مغامر إيطالي علق في صدع صخري رغم بقائه 7 أيام بلا ماء وطعام (صورة)

نجا شاب إيطالي بعد أن ظل 7 أيام بلا ماء وطعام، إثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتايور بالقرب من الحدود السلوفينية.

وقال الإيطالي الذي يدعى جانباولو باجيو والبالغ من العمر 31 عاما، في تصريحات لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، إنه بعد العثور عليه وانتشاله يوم السبت يشعر بأنه بصحة جيدة.

وكان الشاب يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض المؤونة.

وأفاد بأنه لم يصب سوى بإصابات طفيفة بعد سقوطه، لكنه لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن جيامباولو باجيو غادر يوم السبت 25 يونيو متوجها إلى جبل ماتايور بنية الصعود إلى بالما فيراتا، لكنه لم يعد بعد ذلك.

المصدر: صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية