"إف بي آي" ترصد 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "ملكة العملة الرقمية"

أدرجت السلطات الأمريكية البلغارية روجا إغناتوفا الملقبة بـ"ملكة العملة الرقمية" على قائمة المطلوبين العشرة الأكثر خطرا، ورصدت مكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنها.

وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على إغناتوفا، التي وُجّهت إليها في عام 2019 ثماني تهم، تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.

وتسعى السلطات الأمريكية لاعتقال إغناتوفا، لدورها المزعوم في إدارة عملية احتيال لعملة مشفرة عُرفت باسم "وان كوين" OneCoin.

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ويتهم المحققون الفيدراليون المرأة الهاربة باستخدام مخطط للاستيلاء على أكثر من 4 مليارات دولار من ضحاياها، وذلك منذ عام 2014، حين بدأ القائمون على المخطط بعرض تقديم عمولة للمشترين إذا باعوا عملة "واين كوين" للمزيد من الناس.

واختفت إغناتوفا منذ عام 2017 حين وقع مسؤولون أمريكيون مذكرة توقيف ضدها، واقترب المحققون من العثور عليها.

ويقول عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملة كانت عديمة القيمة، ولم يتم حمايتها من خلال تقنية "سلسلة الكتل" blockchain المستخدمة مع العملات المشفرة الأخرى.

ووفقا لادعاءات أدلى بها المدعون الفيدراليون، كان الأمر عبارة عن مخطط احتيال تحت غطاء عملة مشفرة.

المصدر: موقع "بي بي سي"