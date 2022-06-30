رواد فضاء يكشفون بعض المهمات اليومية التي تصبح "بالغة الصعوبة" في الفضاء

تحدث رواد فضاء صينيون عن بعض المهام اليومية التي يصبح تنفيذها في الفضاء بالغ الصعوبة، ومنها مثلا تقليم أظافر القدمين.

رواد مركبة شنتشو -13 الصينية الذين عادوا إلى الأرض التقوا الصحفيين في مدينة بكين، ليتحدثوا عن بعض المهارات الحياتية التي نقلوها لطاقم رحلة شنتشو- 14، وهي مهمات اعتيادية على الأرض، لكنها بالغة الصعوبة في الفضاء.

وكشف أحد رواد الرحلة عن تفاصيل صغيرة مثيرة للاهتمام في تلك المهارات، ومنها "على سبيل المثال، شيء صغير ولكن القيام به مرهق للغاية في المحطة الفضاء، وهو قص أظافر القدمين".

وأوضح أن الوصول إلى أصابع القدمين يُعد صعبا في ظل انعدام الجاذبية، وتصير المهمة بالغة الصعوبة، والأكثر صعوبة "هو منع تطاير الأظافر بعد قصّها".

المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية