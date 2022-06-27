شرب القهوة قبل التسوق قد يساهم في زيادة معدل الإنفاق

أفاد بحث جديد من جامعة جنوب فلوريدا بأن الناس ينفقون المزيد من المال في التسوق إذا كانوا قد تناولوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين مسبقا.

وبحسب الدراسة يساهم الكافيين في فرز مادة الدوبامين في الدماغ، وبعد زيادة هذا الهرمون في أجسامنا، قد نشعر بسعادة غامرة وحيوية، مما يدفعنا إلى إنفاق المزيد على التسوق.

يلعب الدوبامين أيضا دورا في ضبط النفس لدى الشخص، في هذا البحث، تم تزويد أكثر من 300 متسوق بفنجان قهوة مجاني، والذي يحتوي على حوالي 100 ملغ من الكافيين ،بينما تم تقديم القهوة منزوعة الكافيين والماء الآخرين.

لوحظ تأثير آخر على الأشخاص وهو أن الأشخاص الذين تناولوا أي نوع من المشروبات المحتوية على الكافيين اشتروا المزيد من المنتجات غير الأساسية مثل الشموع المعطرة والعطور أكثر من المتسوقين الذين لم يفعلوا ذلك، ومع ذلك كان هناك فرق بسيط بين المجموعتين عندما يتعلق الأمر بالمنتجات النفعية مثل أواني المطبخ وسلال التخزين.

وقام بعض الأشخاص الذين تناولوا مشروبات تحتوي على نسب عالية من الكافيين بعمليات شراء أكثر اندفاعا مثل جهاز التدليك، تم الحصول على نفس النتائج عندما تم إعداد تجربة أخرى مع التسوق عبر الإنترنت بدلا من التسوق بالتجزئة.

المصدر:news18