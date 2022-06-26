قتل شمبانزي بالرصاص بعد هروبه من حديقة حيوانات في أثينا

أعلنت حديقة الحيوانات في أثينا أن العاملين في الحديقة اضطروا لإطلاق النار على ذكر شمبانزي وقتله بعد هروبه منها لتجنب تعريض حياة الزوار للخطر.

وقالت إدارة الحديقة في بيان إنه في صباح اليوم الأحد، "لاحظ موظفو المتنزه هروب ذكر شمبانزي بعد عراك مع قردة آخرين. وتم تفعيل بروتوكول أمن المتنزه على الفور، وإبلاغ الشرطة، وعزل الزوار ... حيث كان من الضروري القضاء عليه بعد 20 دقيقة".

وأوضحت في بيانها أنه لم يكن من الممكن تخدير هذا الحيوان أو القبض عليه.

المصدر: نوفوستي