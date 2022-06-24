أول صورة رسمية مشتركة للأمير وليام وكيت

تم الكشف عن صور رسمة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في متحف فيتزويليام في كامبريدج حيث قام الزوجان بزيارة المدينة مؤخرا.

وزار الدوق والدوقة كامبريدج أمس الخميس لرؤية لوحة زيتية 210 سم × 110 سم، رسمها الفنان البريطاني جيمي كوريث.

ورسم الفنان جيمي كوريث لوحة للأمير ويليام وكيت ميدلتون، بتكليف من قبل صندوق كامبردجشاير الملكي للصور الشخصية في عام 2021، كهدية من مواطني كامبريدج.

تظهر الرسمة الأمير ويليام وكيت ميدلتون أمام خلفية متخيلة مستوحاة من كامبريدج، قال جيمي كوريث إنه اختار العديد من المباني التاريخية في المدينة، وكذلك الشكل المعماري السداسي المستخدم في جميع أنحاء كامبريدج.

وحصل الأمير ويليام وكيت ميدلتون على لقبي دوق ودوقة كامبريدج من الملكة إليزابيث الثانية يوم زفافهما في أبريل 2011.

The first official joint portrait of Prince William and Kate goes on display in Cambridge today. Artist Jamie Coreth said he wanted to capture them as “relaxed and approachable” as well as “elegant and dignified.” His portrait below pic.twitter.com/Lk1PP4xLd3 — Victoria Murphy (@byQueenVic) June 23, 2022

Prince William and Kate get their first official portrait together https://t.co/qlDm9FupLtpic.twitter.com/lXHYBvSQQD — The Hill (@thehill) June 23, 2022

المصدر: سي إن إن