"أنا قادم من أجلك يا حبيبتي".. مجهول يخط رسومات وكتابات على جدران منزل شاكيرا

يستمر الفصل المثير للجدل بين الفنانة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، حيث ظهرت على جدران منزلها عبارات من قبيل "أنا قادم من أجلك يا حبيبتي".

وفي آخر التطورات، استفاقت شاكيرا صباح الاثنين على رسومات وكتابات على الجدران بالقرب من منزل المطربة الكولومبية في برشلونة.

وذكرت صحيفة "لاماركا" الإسبانية إنه تمت كتابة سلسلة من الرسائل باللغة الإنجليزية مثل "أحبك يا امرأة"، "جميلة"، "أنا قادم إليك يا حبيبتي"، "أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك".

على الرغم من الوضع المتوتر، وبعد أسبوعين من توتر العلاقة، شوهد لاعب برشلونة بيكيه وهو يصل إلى منزله السابق لاصطحاب الأطفال إلى المدرسة.

وتستمر الشائعات في الدوران حول خطوات شاكيرا وبيكيه التالية.

وبينما تعتزم الفنانة الكولومبية الانتقال إلى ميامي، أمضى لاعب كرة القدم بضعة أيام إجازة في ستوكهولم حيث يقضي إجازة قبل بدء التدريبات التمهيدية للموسم الجديد مع برشلونة في غضون أسبوعين.

وكان الثنائي جيرارد بيكيه قائد نادي برشلونة الإسباني، والمغنية الكولومبية شاكيرا أعلنا انفصالهما رسميا في بيان مشترك أصدرته وكالة شاكيرا الفنية، بسبب تداول أخبار تفيد بخيانة اللاعب لها.

المصدر: صحيفة "لاماركا" الإسبانية