"الكويتية" تعلن استعادة موقعها بعد اختراق لمدة ساعتين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها استعادت "السيطرة التامة" على اختراق المعلومات بعد عملية قرصنة على موقعها الإلكتروني.

ونقل موقع "الراي" عن مسؤول رفيع المستوى في "الكويتية" أنه "تمت السيطرة التامة على اختراق المعلومات الذي تعرضت له الشركة من أحد القراصنة (هاكر)، مشيراً إلى استعادة الموقع خلال ساعتين".

وأشار المصدر إلى أن أيا من بيانات "الكويتية" لم يتعرض إلى التسرب"، وأنه تم العمل على اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لتعزيز أمن معلومات الشركة، ومسافريها، بالتعاون مع شركتها التابعة، شركة الأنظمة الآلية.

المصدر: موقع "الراي"