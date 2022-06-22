فرقة ميّاس اللبنانية تفوز بـ"الباز الذهبي" في منافسات America’s Got Talent

في حلقة ليلة الثلاثاء، فازت فرقة "ميّاس"، وهي فرقة رقص نسائية من لبنان، بـ"الباز الذهبي" (Golden Buzzer)، في برنامج المواهب America's Got Talent.

ويعني حصول الفرقة على "الباز الذهبي" الانتقال إلى العروض المباشرة والنهائية من البرنامج الشهير، والذي يبدو أنه لم يعد مجرد مكان حيث يمكن للمتسابقين إظهار مهاراتهم الفريدة، بل إنه أيضا حيث يمكنهم مشاركة رسالة قوية مع العالم.

فقد تحدثت المتسابقات اللبنانيات عن الصعوبات التي يواجهنها في بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة الأداء التي حصلن بفضلها على "الباز الذهبي".

وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل الاختبار: "لبنان بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعا يوميا".

وشرحت إحدى راقصات فرقة "ميّاس" ما تعنيه فرصة التواجد في فئة المجموعات في منافسات America's Got Talent، قائلة: "إن وجودنا هنا، والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة العربية أن تفعله، والفن الذي يمكننا إبداعه، والمعارك التي نخوضها".

That was the most beautiful thing I have EVER seen!!!! Bravo!!! ❤️❤️ What an honor to be able to call you my GOLDEN BUZZER!!!!🎉🎉🎉Can't wait to see u again ❤️❤️ #agtpic.twitter.com/XCSuvZKrMp — Sofia Vergara (@SofiaVergara) June 22, 2022

وواصلت الفرقة تقديم عرضها الحالم، وحركن أذرعهن ورقصن مع ريش طويل في تزامن مثالي، حيث أصيبت لجنة التحكيم المكونة من مقدم البرامج الشهير سايمون كاول، وعارضة الأزياء والممثلة هايدي كلوم والكوميدي هوي ماندل والممثلة صوفيا فيرغارا، بالذهول.

وقالت النجمة فيرغارا: "لا توجد كلمات تشرح لكن ما نشعر به هنا. لقد كان أجمل رقص إبداعي رأيته في حياتي".

I am definitely hypnotized I could watch this FOREVER!! #agtpic.twitter.com/7oIXB5arTp — Sofia Vergara (@SofiaVergara) June 22, 2022

وأضاف كاول: "يمكن القول إنه كان أفضل عرض رقص ربما نشهده على الإطلاق".

وأشارت فيرغارا إلى أنها تريد منح الراقصات أكثر من مجرد "نعم" لمواصلة المشاركة في المسابقة ولذلك منحتهن "الباز الذهبي".

المصدر: usatoday