"حتى سفينة الصحراء ما تحملت الحر".. شمس السعودية تدفع ناقة للاختباء في مدخل منزل (فيديو)

نشر ناشط "تويتر" السعودي، عبد الله التميمي، مقطع فيديو يظهر اختباء ناقة في ظل مدخل منزل، تفاديا للشمس والحرارة العالية في المملكة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر عبد الله التميمي، مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "حتى سفينة الصحراء ما تحملت الحر".

وقال موثق الفيديو: "من قوة الشمس وتعامدها شوف وين الناقة متوزية فيه"، حيث يظهر في الفيديو سطوع الشمس بقوة، فيما تقف الناقة لتستظل أمام بوابة منزل على جانب الطريق للاختباء من أشعة الشمس.

حتى سفينة الصحراء ما تحملت الحر 😂😂 pic.twitter.com/WQHfTbMQmd — عبدالله التميمي (@iAbudT) June 21, 2022

وبحسب موقع "weather.com"، فقد بلغت الحرارة في العاصمة السعودية الرياض، من بعد ظهر اليوم، 45 درجة.

المصدر: RT