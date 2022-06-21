"زوجة" نجمة رياضية أمريكية محتجزة في قضية مخدرات بروسيا: لم أعد أثق في حكومتنا

انتقدت شيريل غرينر زوجة بريتني غرينر، لاعبة كرة السلة الأمريكية التي كان ألقي القبض عليها في روسيا، الحكومة الأمريكية قائلة إنها لم تعد تثق بها.

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ومنعا للالتباس، وحتى لا يختلط الأمر على البعض، نوضح أن الحديث يدور حول سيدتين تربطهما علاقة زواج مثلي.

وتقول الإحداث أن شيريل غرينر كانت حاولت يوم السبت الاتصال بـ"زوجتها"، لأول مرة بعد الحصول على موافقة الحكومة الروسية.

وكان من المقرر إجراء المكالمة قبل أسبوعين، لكنها لم تحدث، لأنه في يوم السبت، لم يكن قرب الهاتف المحدد في السفارة موظف يمكنه ربط اتصال لاعبة كرة السلة بـ"زوجتها".

وعلمت شيريل يوم الاثنين من المحامي أن بريتني هي الأخرى حاولت الاتصال 11 مرة في غضون ساعات قليلة، فيما اعتذرت في وقت لاحق الحكومة الأمريكية عن الخطأ، وذكرت أن المكالمات من السجناء عادة ما تتم إجراءاتها من الاثنين إلى الجمعة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شيريل جرينر قولها: "أجد هذا الأمر غير مقبول، والآن ليس لدي ثقة في حكومتنا. إذا لم أستطع الوثوق بكم في ترتيب مكالمة خارج ساعات العمل يوم السبت، فكيف يمكنني التأكد من أنكم تتفاوضون حقا من أجل عودة زوجتي إلى المنزل؟ لأن هذا طلب أكبر بكثير من مجرد مكالمة في يوم السبت".

يشار إلى أن بريتني غرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، تم القبض عليها في فبراير بمطار شيريميتيفو. وكشف فحص حقيبة اليد عن وجود "علبة مسعر سجائر إلكترونية " لدي الأمريكية مع سائل برائحة مميزة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش".

وجرى فتح دعوى جنائية بتهمة تهريب مواد مخدرة، فيما تنص العقوبة في هذه المادة الجنائية على السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

يُذكر أن غرينر تعد إحدى لاعبات كرة السلة الأكثر شهرة في العالم، وهي كانت لاعبة أولمبية مرتين وبطلة العالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية، وبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات لعام 2014 مع فريق فينيكس.

المصدر: نوفوستي