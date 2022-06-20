بالفيديو.. لحظة إضرام كلب النار في منزل

أفاد رجال الإطفاء بولاية ميسوري الأمريكية بأن كلبا تسبب باندلاع حريق في أحد المنازل، بعد أن ضغط على زر الموقد بمخالبه أثناء محاولته الوصول إلى مقلاة.

وقال كريس ديني، رئيس قسم الإطفاء إن الكلب وضع قائمته على سطح الموقد وتمكن من تشغيل عناصر التحكم باللمس، مما أدى في النهاية إلى إشعال مقلاة بها بعض بقايا الطعام، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء أنقذوا كلبين من المنزل وأخمدوا النار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضح ديني أن "هذه الأجهزة يمكن تشغيلها بلمسة إصبع بسيطة، ويمكن لمخلب الحيوان أيضا تشغيلها"، داعيا المواطنين إلى استخدام ميزات السلامة ومنع وصول الحيوانات أو الأطفال إلى هذه الأجهزة.

WATCH: Dog turns on stovetop, starts fire in Missouri home https://t.co/LE0M5lVyJkpic.twitter.com/WBdgKXHC4V — WFLA NEWS (@WFLA) June 20, 2022

المصدر: stotyful