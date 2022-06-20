إذا عرف السبب بطل العجب.. يوتيوبر بريطاني شهير يحفر نفقا تحت حديقة بيته ويكشف عما يطمح إليه (فيديو)

ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن أحد نجوم موقع يوتيوب في بريطانيا، حصل على ترخيص لحفر نفق بين منزله وكوخ في حديقته.

وقال الموقع البريطاني إن اليوتيوبر كولين فورز أمضى ثلاث سنوات في حفر الممر يدويًا تحت حديقة منزله في لينكولنشاير ببريطانيا بدون ترخيص.

وأفاد بأن النفق على عمق 1.2 متر (4 أقدام) تحت سطح الأرض، ويمكن أن يتصل أيضا بقبو خاص تحت الأرض قام ببنائه.

وصرح فورز بأنه أراد أن يبني النفق لأنه رأى أنه "سيكون أمرا ظريفا".

وتظهر وثائق التخطيط من مجلس مقاطعة جنوب كيستيفين أنه تم التصريح ببناء قبو قبل 8 سنوات، غير أن تشييد أنفاق تربط بين منزل فورز والكوخ والقبو لم يصدر لها تصريح.

وجاء في وثيقة أن "التصريح جاء بأثر رجعي، إذ تم تنفيذ جزء كبير من أعمال حفر النفق بالفعل".

وراح فورز يوثق التقدم الذي أحرزه في الحفر والبناء لمتابعيه بموقع يوتيوب، البالغ عددهم 12 مليونا، بعد أن بدأ مشروع حفر النفق في نوفمبر 2018.

وفي البداية كان النفق سرا، لكن الملايين شاهدوا بناءه منذ ذلك الحين، وقد أصبح يربط حاليا خزانة مطبخه بكوخه.

وأوضح اليوتيوبر أن تفاعل الناس مع مشروعه كان إيجابيا، مضيفا: "إذا سألت الناس عن الأنفاق، ستعرف أنهم يحبونها".

وقال فورز إنه بنى قبوه الخاص في عام 2015 وحوّله إلى "الكهف المثالي لرجل"، إذ زوّده بتلفزيزن بشاشة مسطحة ومجموعة طبول والعديد من أجهزة ألعاب الفيديو، وهو ما كان حلم طفولته.

وتابع قائلا "اعتقدت أنه سيكون من المدهش لو تمكنت من الوصول إلى القبو دون الحاجة إلى السير في الخارج".

وبين أن الجزء التالي من خططه سيشهد استخدام حفار لربط الكوخ بالقبووهو ما يغطي مسافة حوالي 15 مترا، إذا حصل على تصريح بناء إضافي.

وذكرت "بي بي سي" أن زار مفتش تخطيط موقع الحفر بعد نشر الخطط على نطاق واسع بموقع فيسبوك، ما لفت انتباه مجلس الحي إلى المشروع.

واعترض المجلس على الخطط التي قال إنها تثير مخاوف بشأن الصحة والسلامة واحتمال انهيار التربة، حيث تمت إضافة شرط للحصول على تصريح البناء، وهو أن يخضع العمل لتحقيق بشأن "السلامة الهيكلية للأرض والمنشآت".

المصدر: بي بي سي + يوتيوب