انتهاء أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية المصرية

انتهت أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية في مصر واستلم بطاقة عضوية النقابة، بعد إيقافه منذ شهر أيلول الماضي.

ونشر حسن شاكوش فيديو على صفحته الخاصة عبر "فيسبوك" يشكر فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، وكرر اعتذاره عما بدر منه باتجاه النقابة، وزملائه الموسيقيين.

ووعد شاكوش متابعيه بالعودة إلى الساحة الفنية في مصر عبر أغان مميزة، وعلق:"جاهزين للشغل".

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في أيلول الماضي إيقاف المؤدي حسن شاكوش، بعد تراشق الألفاظ في حفل الساحل الشمالي، والأزمة التي حدثته بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوي، ووضعت النقابة شروطا لعودة شاكوش إلى عضوية النقابة.

المصدر: صدى البلد