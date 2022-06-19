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طفلة سعودية تربي جملا صغيرا بمنزلها (فيديو)

متفرقات

طفلة سعودية تربي جملا صغيرا بمنزلها (فيديو)
AP Hadi Mizban
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خطف جمل صغير الأضواء والأنظار في السعودية، بعد انتشار فيديو طريف له وهو يتمشى في غرف أحد المنازل.

ونشر نادي الإبل في السعودية عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو أظهر الجمل الصغير يتجول في المنزل بين الأثاث.

وأوضح النادي أن مربية الناقة الصغيرة هي فتاة قررت تربيته في منزلها بعد أن أحبته وأصبحت مرتبطة به.

ووسط إعجاب الكثيرين، أثار المقطع ردود فعل واسعة بين المؤيدين والمعارضين.

وأعرب بعض المعلقين عن إعجابهم بمظهر الجمل اللطيف، وأشادوا بفكرة تربيته في البيوت بدلا من القطط والكلاب، فيما اعترض آخرون على حبسه بين جدران منزل بعيدا عن أجوائه الطبيعية.

المصدر: RT

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