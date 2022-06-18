الهند.. نمر يشن هجوما خاطفا على شاب يقود دراجة (فيديو)

تداولت وسائل إعلام هندية فيديو للحظة انقضاض نمر على سائق دراجة هوائية أثناء مروره على جانب الطريق بمحاذاة منطقة أشجار كثيفة.

وقالت إحدى القنوات الهندية إن الواقعة حدثت في يناير الماضي، في حديقة "كازيرانجا" الوطنية (الهند) جنوب نهر براهمابوترا.

ولن ينسى هذا الدراج الهندي أبدا ما تعرض له عندما كان يركب دراجته، حيث فاجأه النمر وأسقطه أرضا من فوق الدراجة لكن سرعان ما اختفى بين الأشجار قبل رد فعل الدراج الذي هرب عند إدراكه من هاجمه.

المصدر: وسائل إعلام هندية