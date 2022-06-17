مخادعان روسيان يتحدثان إلى الكاتبة البريطانية رولينغ نيابة عن زيلينسكي

تحدث المخادعان الروسيان، فوفان ولكزس، إلى الكاتبة البريطانية، جوان رولينغ نيابة عن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت صحيفة "لايف" الروسية بأن أحد المخادعيْن قدم نفسه أثناء المزحة على أنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

ياندكس

وسأل المخادعان عما إذا كانت مؤلفة كتاب "هاري بوتر" ترغب في إزالة ندبة على شكل الحرف Z من جبين شخصية الرواية. وقالا: "ربما تريد رولينغ استبدالها برمح ثلاثي الشعب، كما هو على الشعار الأوكراني". فأجابت أن مثل هذه الخطوة ستثير فورا ضجة في الصحف.

وقالا: "سنفتتح نوادي كتاب "هاري بوتر" في جميع أنحاء البلاد ونسميها على اسمكِ. كما ندعوكِ لقراءة "هاري بوتر" على جنود كتيبة "آزوف". ولديهم مكتبة. كما أنهم يحبون القراءة كثيرا، وخاصة الأدب الألماني. ونرجو ألا تقرأي مقاطع تشير إلى أنهم قوميون ولا يحبون الآخرين".

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وقال فوفان ولكزس إن رولينغ لم ترد على هذا الاقتراح.

يذكر أن المخادعيْن تلاعبا نهاية مارس الماضي، مع وزير الدفاع البريطاني، بن وولس. وبعد أيام قليلة من نشر المزحة، حظر موقع "يوتيوب" قناة المخادعيْن الروسيين. وقال فوفان آنذاك إن سبب الحجب هو شكوى قدمت من وزارة الدفاع البريطانية إلى إدارة قناة الفيديو.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا