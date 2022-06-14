مصر.. غطاء صرف صحي يسجن مواطنا 10 سنوات

قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات غيابيا لمواطن متهم بسرقة مرافق عامة، وذلك بعد قيامه بسرقة غطاء صرف صحي في الشارع.

إقرأ المزيد

تعود أحداث القضية عندما تلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بالقبض على متهم وبحوزته أجهزة وأدوات مرافق عامة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم يعمل "شيال" بسرقة غطاء صرف صحي غطاء بلاعة بشارع عين شمس خلال استقلاله دراجة بخارية وتفتيشه وتفتيش الدراجة البخارية تم ضبط غطاء البلاعة وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بمشاركة شخص آخر مجهول في بيع تلك الأغطية بمقابل مادي وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

المصدر: اليوم السابع