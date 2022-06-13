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الروس يتهافتون على "لذيذ ونقطة" في موسكو (صور)

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الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على مطعم "لذيذ ونقطة" لدى افتتاح أول فروعه
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شهد مطعم الوجبات السريعة "لذيذ ونقطة"، خليفة "ماكدونالدز" في روسيا، إقبالا كبيرا لدى افتتاح أول فرع له في العاصمة موسكو.

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"لذيذ ونقطة" تخلف شبكة "ماكدونالدز" وتبدأ بفتح مطاعمها في موسكو وضواحيها

وتم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، أمس الأحد، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عدد المطاعم إلى نحو 200. حيث تخطط إدارة سلسلة المطاعم السريعة "لذيذ ونقطة" لافتتاح ما بين 50 و100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة.

وفي وقت سابق، قال أوليغ بارويف، المدير العام لشبكة مطاعم الوجبات السريعة "لذيذ ونقطة" التي ستحل محل مطاعم "ماكدونالدز" إن 50 مطعما ستفتح أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها اليوم الاثنين.

الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress
الروس يتهافتون على
Globallookpress

المصدر: RT

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