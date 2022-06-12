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"معركة حامية" بين قطة وذئب في تكساس تنتهي بالتعادل! (فيديو)

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dailymail.co.uk
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وثق مقطع فيديو في ولاية تكساس الأمريكية، "معركة حامية" لقطة تكافح للبقاء على قيد الحياة بمواجهة ذئب أمريكي (القيوط).

وشارك توني غراي، المقيم في تكساس، لقطات من "المعركة"، رصدتها كاميرا مراقبة على شرفة منزله في شاطئ سورسايد، حيث يمكن رؤية ذئب يشحن من قطة، ويحاول الإمساك بها، فيما تواجهه وتختبئ بسرعة تحت كرسي الشرفة، في حين يواصل محاصرتها، لتتسلق درابزين الشرفة، وتتعلق به ما دفع الذئب للرحيل، وتنزلق بعدها لخارج الشرفة.

نشر جراي اللقطات، وعلق على مدى حظ القطة في الهروب قائلا: "ذئب في الطابق العلوي على السطح الخلفي لمنزل الشاطئ..حياة الجزيرة..شخص ما قد فقد قطة".

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المصدر: "دايلي ميل"

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