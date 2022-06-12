"حب من أول نظرة".. العثور على سائح بريطاني بعد اختفائه 4 أيام في مصر (صورة)

شهدت محافظة الأقصر جنوب مصر واقعة طريفة باختفاء سائح بريطاني لمدة 4 أيام، وبعد رحلات بحث طويلة وجدوه باستضافة أحد أهالي المدينة يستمتع بحياة القرية.

في التفاصيل، تحركت الأجهزة الأمنية بعد بلاغ يفيد بغياب أحد السائحين، وعقب البحث لمدة 4 أيام، وجدوه في أقصى المنطقة بأحد بيوت الأهالي على بعد 40 كيلو مترا، وفقا للعربية نت.

وأوضح السائح عند العثور عليه أنه لم يتصور كل هذا القدر من الاهتمام والاستقبال والترحيب الذي لاقاه من جميع الأهالي، خاصة أنه من عشاق الحياة البسيطة، مشيرا إلى أن لديه رغبة كبيرة في العيش في هذه المنطقة.

وقال أحد أهالي المنطقة إن عمليات البحث عن السائح البريطاني بنجامين استمرت لمدة 4 أيام بمشاركة الأجهزة الأمنية ومع متخصصين في المناطق الجبلية وتم العثور على السائح خلال استمتاعه بالطبيعة الجبلية متواجدا في منطقة حاجر الرياينة التي تبعد 40 كيلومترا عن مكان اختفائه.

ورفض المغامر البريطاني ترك القرية فطلبت منه الشرطة ومندوب السفارة البريطانية التوقيع على إقرار في سفارة بلاده بذلك.

وامتثل السائح للأمر ووقع على إقرار في سفارة بلاده في القاهرة للعيش في قرية حاجر الرياينة غربي محافظة الأقصر بعدما أعجبه أسلوب الحياة هناك.

/ masrawy

المصدر: موقع "مصراوي"