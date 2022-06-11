نفس مصممة كعكة زواجهما.. هاري وميغان يحتفلان بعيد ميلاد ليليبت الأول بكعكة فاخرة جدا

اشترى دوق ودوقة ساسكس كعكة من الفراولة مكونة من طبقتين بقيمة 250 دولارا في عيد ميلاد ابنتهما الأول ليليبت، وهي من صنع نفس المرأة التي صنعت كعكة زفاف الزوجين في عام 2018.

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واستمتع هاري وميغان بأشعة الشمس الصيفية في بريطانيا، وأقاما حفلة صغيرة في حديقة عزبة وندسور خلال عطلة نهاية الأسبوع لابنتهما، مع كعكة عيد الميلاد والبالونات والألعاب والوجبات الخفيفة.

وصنعت خبازة شرق لندن كلير بتاك كعكة من طبقتين تحتوي على زبدة الفراولة الموسمية. وتم تزيين كعكة ليليبت بمجموعة من زهور الفاوانيا ذات اللون الوردي، مع حشوة ليمون أمالفي وزهرة المسنين ومغطاة بكريمة الزبدة الخفيفة.

وعلى موقع المخابز، تم وصف الكعكة بأنها تحتوي على "ثلاث طبقات من إسفنجة الفانيليا مبللة بشراب البلسان ومليئة بخثارة أمالفي ليمون". والجزء العلوي والجوانب من الكعكة "مثلجة بكريمة الزبدة المعطرة بعصير وبشر الليمون من ساحل أمالفي، ومزينة بقشر ليمون أمالفي المقطع".

وكتبت كلير بتاك، صاحبة المخبز ومصممة الكعكة الرائعة، على "انستغرام": "لقد كان من دواعي سروري صنع هذه الكعكة الخاصة الأسبوع الماضي في عيد ميلاد ليليبت. أتمنى لها عاما سعيدا في المستقبل!".

وأضافت: "كان الجزء الداخلي عبارة عن كعكة أمالفي بالليمون وكعكة البيلسان التي صنعتها لحفل زفاف الدوق والدوقة في عام 2018، لكن هذه المرة قمنا بتغطيتها بكريمة الزبدة بالفراولة خصيصا لليليبت".

ومن بين الهدايا التي قدمت للطفلة سيارة "فولكس فاغن بيتل" ذات اللون الوردي الفاتح، من سيلفريدجز، بينما تبرع أنصار ساسكس بمبلغ 100000 دولار للأعمال الخيرية على شرفها.

واشترى لها الأمير تشارلز أرجوحة مشابهة لتلك التي اشتراها للأمير جورج، بعد أن شوهد أحد مساعدي ساسكس وهو يفرغها من طائرتهم الخاصة في سانتا باربرا.

ولم يذكر المتحدث باسم الزوجين من حضر الحفل من أفراد الأسرة الملكية، لكن ظهرت زارا حفيدة الملكة إليزابيث صحبة زوجها مايك تيندال، في حين غاب الأمير وليام وكيت وجورج وشارلوت، حيث كانوا في ويلز ممثلين للملكة.

والتقت الملكة البريطانية بابنة حفيدها الأمير هاري للمرة الأولى، خلال زيارة أجراها دوق ودوقة ساسكس إلى لندن مع طفليهما للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة.

المصدر: ديلي ميل