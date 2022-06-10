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فنانة مصرية تحاول الانتحار بسبب معاناتها من مرض

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فنانة مصرية تحاول الانتحار بسبب معاناتها من مرض
RT / instagram - yasmine.el.khateib
الفنانة المصرية ياسمين الخطيب
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قالت الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب إنها حاولت الانتحار من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب وصفها لها طبيبها النفسي.

ونشرت الفنانة ياسمين الخطيب تدوينة على "فيسبوك" قالت فيها: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب "الزانكس" و"التربتيزول"، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي".

وتابعت قائلة: "لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".

فنانة مصرية تحاول الانتحار بسبب معاناتها من مرض

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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