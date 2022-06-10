نحو 150 سلحفاة تجتاح مدرج الإقلاع في مطار بطوكيو!

تعاملت سلطات مطار "ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو منذ بداية أبريل مع ما يقرب من 150 سلحفاة في منطقة مدارج إقلاع وهبوط الطائرات.

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وتشكل السلاحف تهديدا خطيرا لسلامة الطيران، حيث يمكن أن تصل هذه الزواحف ذات الدروع الصلبة إلى محركات الطائرة.

وأوضحت صحيفة "أساهي" أن الرحلات الجوية في هذا المطار اضطرت في سبتمبر من العام الماضي إلى التوقف عند الإقلاع لبعض الوقت بسبب ظهور سلاحف بطول ثلاثين سنتيمترا على المدرج.

وجرى منذ نهاية العام الماضي تركيب مصائد ثابتة بالقرب من المدارج، حيث تتردد السلاحف بانتظام.

اللافت أن هذه السلاحف لا علاقة لها بالحياة البرية في اليابان، وهي تنتمي إلى أنواع يتم استيرادها من قبل متاجر الحيوانات الأليفة من أمريكا وإفريقيا لتباع للهواة.

ويبدو أن أصحاب السلاحف السابقين أطلقوا سراحها في البرية وتكاثرت أعدادها في منطقة المطار، فيما يقول خبراء إن المئات من هذه السلاحف يمكن أن تعيش في البحيرات المجاورة للمطار.

المصدر: تاس