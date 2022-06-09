سوريا.. مصادرة ألعاب أطفال تحمل شعارا "يوحي بالمثلية"

من المصادرات ـ (وزارة التجارة الداخلية في سوريا)

أعلنت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في محافظة حماة وسط سوريا أنها ضبطت ألعاب أطفال "توحي بالمثلية من خلال حملها شعارا يجسد ذلك"، وصادرت مئات القطع لإتلافها.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مدير التجارة الداخلية في حماة، رياض زيود، أن "الدوريات ضبطت حيازة وعرض ألعاب أطفال تشير إلى الشذوذ الجنسي (شعار المثلية) داخل محل في حماة، ونظمت ضبطاً بحق صاحبه".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية