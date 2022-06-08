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عامل ماكدونالدز يكشف كيف يتم صنع البيض المخفوق في سلسلة المطاعم الشهيرة

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عامل ماكدونالدز يكشف كيف يتم صنع البيض المخفوق في سلسلة المطاعم الشهيرة
Globallookpress © Luca Renner
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كشف رجل ادعى أنه يعمل في سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالدز أن البيض الذي تقدمه الشركة خلال ساعات الإفطار ليس طازجا يتم اعداده في نفس اللحظة وإنما من علب سائل أصفر.

وشارك الرجل الذي يحمل اسم Tizzy Tay، مقطعا له وهو يصنع البيض على صفحته على TikTok ، وحصد 3.5 مليون مشاهدة منذ نشره.

@ayehoes_itstay#mcdonalds scrambled eggs are made like this @its_polanco @liltay.ycd #itssthegway#liltayycd#fyp♬ original sound - #LilTayYCD #BigTizzyWCG

بدأ Tay مقطع الفيديو وكتب عليه "# ماكدونالدز البيض المخفوق مصنوع على هذا النحو"، بوضع قوالب مستطيلة أعلى الشواية قبل رش سائل أصفر على الشواية، بعد ذلك يصب خليط البيض من علبة كرتونية مكتوب عليها باللغة الإسبانية "منتج البيض السائل" في القالب، وأوضح Tay أيضا الاختلاف في التحضير للبيضة المستديرة للسلسلة وعناصر البيض المطوية.

وتفاعل مستخدمو "تيك توك" مع الفيديو، واعتبروا أن طعم الوجبة في الأصل مزيف، وتفاجأ الكثير معتبرين أن هذا "غش" واستغلال لعدم دراية المستهلك.

المصدر:nypost

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