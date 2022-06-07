عربة الملكة إليزابيث الذهبية تظهر في شوارع لندن (صور)

مع احتفال بريطانيا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، ظهرت عربة فاخرة عمرها 260 عاما في الشوارع مجددا لأول مرّة منذ عقدين.

وقادت العربة التي نقلت الملكة إليزابيث الثانية الشابة لأول مرة من قصر باكنغهام إلى وستمنستر آبي يوم تتويجها في عام 1953، مسيرة مذهلة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، كجزء من موكب اليوبيل البلاتيني الأحد.

وتعتبر العربة اللافتة للأنظار عملا فنيً متحركا، فهي تتزين بمنحوتات مزخرفة تعبّر عن الوحدة الوطنية، والقوة، كما أنها تتزيّن باللوحات أيضا.

ومن الداخل، تتسم العربة بالمقدار ذاته من التفاصيل، فهي مجهزة بالمخمل والساتان.

ولم تكن الملكة نفسها على متن العربة خلال الموكب، وفقا لموقع العائلة الملكية البريطانية عبر الإنترنت.

وبدلا من ذلك، عرضت لقطات أرشيفية لها على نوافذ العربة، وهي تلوح بيدها يوم تتويجها.

وبعودة إلى تاريخ العربة، فقد استغرق صنعها عامين في عام 1762، وهي ثالث أقدم عربة في المملكة المتحدة.

وشهدت العرية أربع عمليات ترميم على مر القرون، حيث تم وضع ما لا يقل عن 7 طبقات من التذهيب، والتعديلات على هيكلها.

وصمم العربة المستشار المعماري للملك جورج الثالث السير ويليام تشامبرز، وبناها صانع العربات صموئيل بتلر.

ويبلغ طولها حوالي 23 قدما، بينما يبلغ ارتفاعها 12 قدما، وهي مصنوعة من الخشب المُذهّب، وتزن أكثر من أربعة أطنان، ولا تجرها إلا 8 خيول.

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية