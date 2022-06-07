ما سر اللياقة البدنية للنجم توم كروز؟

يثير النجم العالمي توم كروز الجدل دائما حول سر لياقته البدنية وقدرته على أداء أدوار تتطلب الكثير من القوة واللياقة رغم بلوغه الـ59 من العمر.

ولعب النجم الأمريكي أول أدوار البطولة في Top Gun عام 1986 عندما كان في العشرينات من عمره، ثم أظهر للعالم مؤخرا أنه لا يزال يتمتع بريعان الشباب في فيلمه الأخير Top Gun: Maverick، ويتطلع العالم اليوم إلى فيلمه الجديد من سلسلة mission impossible.

ونشر موقع eatthis أسرار تتعلق في العادات الصحية التي يتبعها النجم ليظل شابا، وتحدث توم كروز لـ via Men's Health عن بعض أسراره ليبدو وكأنه لا يكبر أبدا قائلا: "التجديف بالكاياك في البحر، مبارزة السيف، الركض على آلة المشي، تسلق الصخور، التنزه"، مضيفا: "أقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة".

ووفقا لعالمة الرياضة في جامعة ميدلسكس آن إليوت فإن الطريقة التي نتحرك بها تنقل الطاقة والشباب وليس مدى قوتنا، والتبديل المنتظم لأداء القلب والقوة باستخدام شيء مثل المبارزة أو التسلق - مثل كروز - يحافظ على المرونة والتوازن، وهما بحسب إليوت أول شيئين يفصحان عن عمرك .

ويصر كروز أيضا على القيام بالكثير من المشاهد والحركات المثيرة في أعماله السينمائية بنفسه، ووفقا لـ Insider، قفز كروز في فيلم mission impossible أثناء لعب دور إيثان هانت، من طائرة على ارتفاع 25000 قدم عن الأرض، وفي جزء آخر من السلسلة كان على كروز أن يفتح قبوا مغمورا بالكامل تحت الماء. قفز كروز 120 قدما في خزان مياه بعمق 20 قدما وحبس أنفاسه لما يصل إلى أربع وست دقائق لتصوير المشهد، واستعد لهذه المهمة الصعبة بمساعدة خبير الغوص كيرك كراك.

وعندما سأل جيمس كوردن عن عدد تراخيص كروز في برنامج The Late Late Show أجاب: "لديّ طائرات، ورخصة تجارية، ومجموعة من الطائرات المختلفة، والدراجات النارية والمظلات والقوارب" واعتبر الخبراء أن هذه الأشياء تبقي عقله نشطا..

ويتمتع توم كروز ببعض العادات الرائعة جدا، وله شغف واضح بالتمثيل وتفاني شديد في العديد من الأشياء التي يقوم بها. إن موقفه ملهم ومحفز للغاية - فلا عجب لماذا لا يزال شابا في سن 59.

ووفقا لـ Vulture ، قام كروز برعاية نظام تدريب على الطيران لأحدث فيلم Top Gun: Maverick وأشار الممثل جلين باول، في كل مرة نذهب فيها إلى التصوير علينا أن نستعد ذهنيا للقتال، هذا أمر مثير للإعجاب في توم، إنه يطير أكثر من أي شخص آخر في الفيلم - كان يطير ثلاث مرات في اليوم".

المصدر: eatthis