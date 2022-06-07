مايا دياب تثير جدلا بصور جريئة على"تويتر"

أثارت الفنانة مايا دياب جدلا عقب نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، اعتبرها البعض أنها تحاول تقليد نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وعلقت مايا دياب على الصور التي نشرتها:"لا يجب أن أبقي صوري الجميلة في مكتبتي لفترة طويلة ".

I shouldn’t keep my beautiful pictures in my library for so long #MayaDiabpic.twitter.com/BpoDhEwMiC — Maya Diab (@mayadiab) June 6, 2022

وأعاد متابعو دياب نشر التغريدة وعلق البعض عليها "كيم كاردشيان العرب" و"كيم كاردشيان style" فيما اعتبر البعض الآخر أنها لن تصبح في يوم من الأيام كـ العارضة ونجمة تلفزيون الواقع كاردشيان.

وكانت دياب قد تعرضت لانتقادات واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة دعم إلى المثليين في الأيام الماضية حيث، قالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" تعليقا على برنامج تلفزيوني شاهدته:

تحية من القلب لجرأة حلقة اليوم على Lbcilebanon ولإيلي متري، وللتوعية المجتمعية تجاه المثليين ومن قلبي كل الحب والدعم إلن"وأضافت: "بحبكم، هيك تعلّمت وعلّمت بنتي ورح علّم كل شخص homophobic انّو يتقبّل الآخر مهما كانت ميوله.. الانسان قلب وعقل فقط والباقي تفاصيل".

تحية من القلب لجرأة حلقة اليوم على @lbcilebanon

ول @eliemitriofficial وللتوعية المجتمعية تجاه "المثليين" ومن قلبي كل الحب والدعم إلن ..بحبكم، هيك تعلّمت وعلّمت بنتي ورح علّم كل شخص homophobic انّو يتقبّل الآخر مهما كانت ميوله..الانسان قلب وعقل فقط والباقي تفاصيل❤️ — Maya Diab (@mayadiab) June 4, 2022

وكانت قد طرحت الفنانة مايا دياب أغنية "أمي يا أمي" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

المصدر: RT+Social media